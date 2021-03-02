الصومال تعلن مقتل 10 من ميليشيات حركة الشباب

جدة - نرمين السيد - وأكد قائد اللواء الـ7 للجيش الوطنى الصومالى النقيب حسن محمد عثمان، فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الصومالية، اليوم الثلاثاء، أن العملية العسكرية أسفرت عن مقتل 10 من مليشيات الشباب وإصابة آخرين، بالإضافة إلى الاستيلاء على أسلحة ومعدات عسكرية كانت بحوزتهم، مضيفا أن العملية نفذها قوات الكوماندوز الوطنية "دنب". يذكر أن الجيش الوطنى الصومالى يشن عمليات عسكرية للقضاء على مليشيات الشباب المتطرفة فى محافظة شبيلى الوسطى.

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