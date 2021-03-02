جدة - نرمين السيد - نفى المكتب الإعلامى للرئاسة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، ما تردد من تصريحات منسوبة للرئيس ميشال عون، حول الأوضاع الراهنة والملف الحكومى، والذى تناقلته وسائل إعلام نقلاً عن إحدى الصحف.





وقال البيان الصحفى الصادر عن المكتب الإعلامى للرئاسة اللبنانية، إن "هذا الكلام لا أساس له من الصحة جملة وتفصيلاً، ويدعو مجددًا وسائل الاعلام للعودة إليه فى كل ما يتعلق بمواقف رئيس الجمهورية فى أى موضوع كان". وكانت صحيفة محلية نسبت لرئيس الجمهورية تصريحًا غير صحيح، يقول: "أنا غير مستعد لتسليم البلاد إلى من يتحملون المسؤولية عن خرابها، ولن أضعف أمام الضغوط، وسأمضى بقية عهدى مدافعًا عن حقى فى لعب دور الشريك الكامل، وعندما يريدون رئيسًا للحكومة مصنفًا سياسيًا، فهذا يعنى أنى سأكون شريكًا كاملاً، دون أى مجاملة أو مواربة، أما إذا كان لديهم حل آخر، فليأتوا به، لكن ليقترحوا رئيسًا للحكومة من خارج النادى السياسى المسؤول عن خراب البلاد"، وهى التصريحات التى نفاها مكتب الرئيس جملة وتفصيلاً.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئاسة اللبنانية تنفى تصريحات منسوبة لـ عون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.