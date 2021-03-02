جدة - نرمين السيد - أعلنت الشرطة الأسترالية، اليوم الثلاثاء، قرارًا بوقف التحقيقات فى دعوى تتهم أحد وزراء حكومة رئيس الوزراء سكوت موريسون، باغتصاب امرأة فى ثمانينيات القرن الماضى، معتبرة أن الأدلة غير كافية للاستمرار فى التحقيق.





ووفقًا لوكالة "بلومبرج" الإخبارية، قالت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز، فى بيان لها، اليوم: "لا توجد أدلة كافية للاستمرار فى التحقيق، والسلطات تعتبر الدعوى مغلقة الآن"، بعد وفاة السيدة فى يونيو 2020.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد وفاة المدعية.. الشرطة الأسترالية توقف التحقيق فى اتهام وزير بالاغتصاب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.