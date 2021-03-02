الصحة العالمية: توزيع 237 مليون جرعة من لقاح أوكسفورد على 142 دولة

جدة - نرمين السيد - وكانت لجنة خبراء اللقاحات التابعة لمنظمة الصحة العالمية، قد أكدت أن لقاح أكسفورد يمكن استخدامه لمن تجاوزت أعمارهم 65 عاماً. وفى توصياتها حول هذا اللقاح، نصحت المجموعة الاستراتيجية الاستشارية لخبراء منظمة الصحة العالمية أيضاً باستخدام هذا اللقاح حتى مع انتشار نسخ متحوّرة من الفيروس.
يشار إلى أن إجمالى الإصابات بفيروس كورونا حول العالم قد تجاوز 114.8 مليون، فيما توفى أكثر من 2.5 مليون جراء الإصابة بالفيروس.
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