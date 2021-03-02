مجلس النواب الليبي يكشف حقيقة تأجيل جلسة منح الثقة للحكومة

أكد مجلس النواب الليبي، اليوم الثلاثاء، أنه لا نية لتأجيل جلسة منح الثقة للحكومة بمدينة سرت الإثنين المقبل، مشيرا إلى أنه لم يتسلم أي طلب لتأجيلها بعد مزاعم رشاوى منتدى الحوار.

ووفقا لـ "بوابة الوسط" الليبية، قالت نائبة مقرر مجلس النواب الليبي، صباح جمعة الحاج إن جلسة البرلمان ستعقد في موعدها الاثنين المقبل بمدينة سرت، لافتة إلى أنه "من المفترض تسليم التشكيل الحكومي لرئيس مجلس النواب قبل انعقاد الجلسة".

وأضافت الحاج أن المجلس لم يتسلم أسماء المرشحين حتى الآن.

وذكرت نائبة مقرر مجلس النواب الليبي بوجود "مقترح قدمه عدد من النواب لتأجيل الجلسة لحين الاطلاع على تقرير الأمم المتحدة بشأن المزاعم حول تلقي بعض أعضاء ملتقى الحوار السياسي رشاوى".

ويوم الاثنين الماضي، اقترح 25 عضوا من أعضاء مجلس النواب الليبي على رئاسة مجلس النواب مخاطبة الأمم المتحدة وطلب نسخة من تقرير لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن بشأن شبهات تدور حول "تلقى رشاوى خلال ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس قبل جلسة مناقشة منح الثقة للحكومة المقترحة، وإرجاء موعد الجلسة حتى تتبين حقيقة الأمر".