اللجنة البرلمانية الخليجية الأوروبية توافق على المقترح الإماراتي السعودي بشأن الأمن الغذائي المائي

وافق المشاركون في الاجتماع الثالث للجنة البرلمانية الخليجية الأوروبية على المقترح المقدم من الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، بشأن مناقشة موضوع الأمن الغذائي الذي حمل عنوان "التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحقيق الاستدامة في مجال الأمن الغذائي خلال الأزمات والطوارئ"، وذلك بعد أن تم دمجه مع مقترح موضوع "الأمن المائي" المقدم من قبل مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأوضح النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي وعضو اللجنة البرلمانية الخليجية الأوروبية حمد أحمد الرحومي، في تصريح، أوردته وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الثلاثاء، أنه تم مناقشة المقترحات التي تقدمت بها دول مجلس التعاون الخليجي للمناقشة مع الجانب الأوروبي، وتمت الموافقة بالإجماع على تبني المقترح الإماراتي بشأن الأمن الغذائي ودمجه مع المقترح السعودي الخاص بالأمن المائي.

وأكد أهمية المقترح الإماراتي والتعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحقيق الاستدامة في مجال الأمن الغذائي خلال الأزمات والطوارئ، حيث أن الأمن الغذائي يعتبر من القضايا الحيوية وأولوية وطنية لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأثبتت الدراسات والتقارير الدولية الصادرة مؤخرًا، أن تدابير الأمن الغذائي التي اتبعتها دول مجلس التعاون خلال جائحة " كوفيد 19 " كانت أكثر كفاءة، إلا أنه ناحية أخرى تواجه دول المجلس تحديات بيئية تؤثر على تحقيق الأمن الغذائي، من أبرزها ندرة الموارد المائية المتجددة وكيفية الحفاظ على المتبقي منها، والظروف المناخية ونوعية التربة.

وأشار لأهمية اللجنة البرلمانية الخليجية الأوروبية في توثيق التعاون البرلماني بين الجانبين، مشددا على ضرورة تنفيذ أهدافها التي تتمثل في السعي لتعريف البرلمان الأوروبي بمواقف دول مجلس التعاون الخليجي بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعد كافة، وكذلك القضايا ذات الأهمية الاستراتيجية لأمن واستقرار وتنمية دول مجلس التعاون، وتبادل الخبرات مع البرلمان الأوروبي لتطوير الممارسات البرلمانية، وحشد التأييد اللازم لقضايا ومواقف دول مجلس التعاون في المحافل الإقليمية والدولية، وتقريب وجهات النظر في بعض القضايا.