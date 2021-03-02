الإمارات.. ارتفاع جديد في إصابات كورونا اليومية

سجلت دولة الإمارات اليوم، الثلاثاء، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية تسجيل 2,721 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وذلك بعد إجراء 225159 فحصا جديدا على فئات مختلفة في المجتمع.

وأوضحت الصحة الإماراتية أن الإصابات الجديدة جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 396771 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة 15 حالة مصابة وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1,253 حالة.

‌‎وأشارت الوزارة إلى شفاء 1,666 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيهم التام من أعراض المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 383,998 حالة.