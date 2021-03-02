فرنسا تدين بأشد العبارات تصاعد أعمال العنف في ميانمار

أدانت الخارجية الفرنسية، بأشد العبارات، تصاعد أعمال العنف من جانب قوات الأمن في ميانمار؛ ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا بين قتيل ومصاب في صفوف المتظاهرين السلميين.

ودعت الخارجية الفرنسية -في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني- إلى الوقف الفوري لأعمال العنف هذه.

وأكد البيان أن فرنسا تعمل مع شركائها في الاتحاد الأوروبي؛ لفرض تدابير تقييدية جديدة على مسئولى الإنقلاب العسكري في ميانمار، كما أنها تدعم جهود الوساطة التي تضطلع بها بلدان رابطة أمم جنوب شرق آسيا.

وفي السياق، أجرى وزير الخارجية الفرنسي جون-إيف لودريان العديد من المحادثات خلال الأيام القليلة الماضية مع عدد من نظرائه في المنطقة لمنافشة التطورات في ميانمار.

وبحسب البيان، تؤكد فرنسا وقوفها إلى جانب الشعب في ميانمار في نضاله من أجل إرساء الديموقراطية وحقوق الإنسان واحترام دولة القانون.