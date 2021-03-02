قرار عاجل للسلطات السعودية.. إغلاق 12 مسجدًا مؤقتًا

قررت السلطات السعودية خلال الساعات الماضية اغلاق عدد من المساجد مؤقتًا بعد ثبوت إصابة عدد من المصلين بفيروس كورونا المستجد، في تدخلٍ سريع من قبل السلطات حفاظًا على صحة الناس، وفق ماذكرت صحيفة عكاظ السعودية.



وقالت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، أمس أنها أغلقت 12 مسجدًا مؤقتًا في 4 مناطق بعد ثبوت إصابة 15 مصليًا بفيروس كورونا.

ووفق الصحيفة، فقد بلغ مجموع ما تم إغلاقه من مساجد خلال 20 يومًا، 182 مسجدًا، أعيد افتتاح 168 منها بعد الانتهاء من التعقيم الكامل لها.

وتنوعت حالات الإصابة بكورونا في المساجد في مناطق المملكة، حيث أشارت الوزارة إلى أن المساجد المغلقة بلغت 7 مساجد في منطقة الرياض بعدما رصد فيها 7 حالات.

وتابعت بأنه تم إغلاق 3 مساجد أخرى بمنطقة جازان الواقعة جنوب المملكة، بعدما تم رصد 6 حالات فيها ومسجد بمنطقة مكة المكرمة وآخر بالمنطقة الشرقية رصدت فيهما حالتان.

وأفادت بإعادة افتتاح 10 مساجد 6 بمنطقة الرياض، وواحد في كل من مكة المكرمة وجازان وعسير، والحدود الشمالية.