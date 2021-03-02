رئيس البرلمان العربي: القضية اليمنية محورية وندعم الحكومة الشرعية ومجلس النواب

التقى عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، الشيخ سلطان البركاني رئيس مجلس النواب اليمني، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب البحريني النائب ممدوح الصالح، النائب علي اسحاقي، النائب هشام العشيري، النائب عمار آل عباس، و النائب زينب عبد الأمير.

وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين البرلمان العربي في مرحلته الجديدة ومجلس النواب اليمني، مؤكدًا "العسومي"، حرص البرلمان العربي على الارتقاء بعلاقات التنسيق مع البرلمان اليمني بما يخدم الشعب اليمني ويحقق أمنه واستقراره ويحفظ وحدة وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية.

وأكد رئيس البرلمان العربي، أن البرلمان العربي يولى اهتمامًا كبيرًا بالقضية اليمنية، باعتبارها قضية محورية، ومجددًا تأكيده على تضامن ودعم البرلمان العربي التام مع الحكومة الشرعية ومجلس النواب الشرعي في الجمهورية اليمنية، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لاستعادة مؤسسات الدولة الشرعية والتصدي للممارسات والانتهاكات المستمرة لميليشيا الحوثي الإرهابية واستمرارها والتي تتعارض مع المواثيق والأعراف الدولية والقوانين الدولية الإنسانية.

من جانبه، أشاد رئيس مجلس النواب اليمني، بالجهود الكبيرة التي يقوم بها البرلمان العربي برئاسة العسومي، ودورها في تعزيز العمل البرلماني بين الدول العربية باعتباره أداة للتعبير عن صوت الشعب العربي والدفاع عن قضاياه