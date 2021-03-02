enguiry رابط منصة مدرستي التعليمية madrasati office 365 لطلاب الفصل الدراسي الثاني 2021 لتسجيل الحضور

رابط منصة مدرستي التعليمية نستعرضه مع حضراتكم الان وذلك لتسجيل الحصص اليومية الافتراضية ورفع الواجب بما وجب ماعلمت عليه وزارة التعليم السعودية عن طرح الموقع بشكل جديد ومتطور لمساعدة طلاب الفصل الدراسي الثاني على التعلم عن بعُد فى ظل الظروف الجارية داخل البلاد من تفشي الوباء وارتفاع حصيلة إصابات فيروس كوفد 19.

رابط منصة مدرستي التعليمية

منصة مدرستي التعليمية عبارة عن موقع تعليمي الكتروني شهد نجاحاً باهراً وذلك لتعليم الطلاب عن بعُد وذلك حيث اعلن عليه معالي الدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم السعودي ليكون موقع تعليمي منظم أمام طلاب جميع المراحل التعليمية لتوصيل المعلومة وتسجيل الحصص اليومية عن بعُد وذلك فى ظل الازمة الراهنة من ظروف تفشي وباء كوفد 19 التي لاتزال موجودة على مستوى كافة أنحاء العالم بشكل قد اضطرت عليه حكومة المملكة العربية السعودية تعطيل كافة الأماكن التي يوجد بها التجمعات حفاظاً على حياة وأرواح الطلاب والسادة أولياء الأمور والسادة المعلمين كذلك، عليه نستعرض نتابع مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية خطوات تسجيل دخول على موقع بشكل الكتروني وعن بعُد.

خطوات تسجيل دخول على موقع مدرستي التعليمي

بامكانكم الان اتمام تسجيل دخولك على موقع مدرستي التعليمي اون لاين فور اتباع الخطوات التالية:-

الدخول على موقع مدرستي التعليمي من هنا

اختيار ايقونة تسجيل دخول كطالب او كمعلم او كولي أمر

ادخال بيانات التسجيل المطلوبة بالكامل

النقر على أيقونة تسجيل دخول

وبهذا ستنتقل الى موقع تعليمي متكامل سيصبح بإمكانكم من خلاله سواء تسجيل الحضور أو او رفع الواجب أو التواصل مع عدد كبير من المعلمين الموجودين على المنصة على مدار 24 ساعة لمساعدة الطلاب على التعلم عن بعُد.