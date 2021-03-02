طريقة مجربة لتنزيل لعبة ماين كرافت الأصلية بشكل مجاني للكمبيوتر والأندرويد، يبحث العديد من محبي وعشاق لعبة ماين كرافت عن كيفية تنزيل اللعبة وذلك بشكل مجاني للإستمتاع بها، حيث يوجد العديد من الطرق لتنزيل لعبة ماين كرافت الأصلية الإصدار الأخير، سوف نذكرها لحضراتكم من خلال هذا المقال، حيث تعد هذه اللعبة من أشهر الألعاب التي انتشرت خلال الآونة الأخيرة بشكل كبير في أنحاء العالم، لاقت إنتشاراً واسعاً بين الأشخاص وخاصة لاعبي ببجي موبايل وفورت نايت وفرى فاير، تلك الألعاب الإلكترونية يلعبها العديد من الأشخاص حول العالم، فيما يقرب من أكثر من 500 مليون شخص حول العالم، وذلك على أجهزة الأندرويد والأيفون والكمبيوتر، تابعونا من خلال هذا المقال للتعرف على طريقة تنزيل لعبة ماين كرافت الأصلية.

ماين كرافت هي لعبة إلكترونية شبيهة بالألعاب الإلكترونية الأخرى و المنتشرة حالياً، يبحث عنها الكثيرون و تحميلها على أجهزة الكمبيوتر و كافة الأجهزة الأخرى للإستمتاع بها، تتميز تلك اللعبة بجمهورها العريق سواء من الأطفال أو الشباب حيث هي واحدة من الألعاب القتالية التي تحتاج إلى تركيز من خلال اللعب، فهي تقوم على بقاء الشخص داخل الغابة ومواجهة مخاطر الحيوانات والوحوش الموجودة، فيلجأ إلى بناء المنازل من الأحجار والأشجار ولابد من وجود أسلحة ومعدات وذخائر معه لمواجهة تلك الوحوش.

الدخول على متجر جوجل بلاي ثم يكتب في محرك البحث ماين كرافت.

يقوم اللاعب بالضغط على أيقونة رسوم اللعبة ثم الضغط على كلمة المتابعة.

تسجيل كافة البيانات الخاصة في بطاقة الإئتمان وذلك لشراء اللعبة.

عليك الإنتظار قليلاً حتى تكتمل عملية التنزيل.

قم بالبدء في تشغيل اللعبة.

يمكن لمستخدمي ويندوز 7 وحتى ويندوز 10 إذا لم يتم تنزيل تطبيق BLUESTACKS عليك تنزيله.

ثم الضغط على لعبة ماين كرافت، بعد ذلك قم بالضغط على فتح الملف وقم بتشغيله.

قم بالبحث داخل التطبيق عن ماين كرافت، ثم قم بعد ذلك بالتثبيت.

الدخول لحساب جوجل بلاي من خلال تسجيل الدخول، ثم البدء باللعب في اللعبة مباشرة مجرد تنزيله.