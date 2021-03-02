تصريحات وزير التعليم السعودي اليوم موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني 1442

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صرح وزير التعليم بالمملكة السعودية عن موعد الاختبارات للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 1442، فقد صرح الدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم، من خلال قرارات اتخذتها الوزارة تشمل موعد إجراء الامتحانات الخاصة بنهاية العام، والإجراءات التي سيم اتخذها لإتمام الامتحانات في ظل الوضع الراهن، وذلك حسب التوجيهات الملكية الصادرة بهذا الشأن، وتتضمن تلك الإجراءات سعى الوزارة في استمرار عملية التطوير على منصة مدرستي التعليمية الإلكترونية، واستمرار استخدام المنصة بالتوازي مع الحضور بالمدارس بعد انتهاء جائحة كورونا، وذلك بعدما أثبتت منصة مدرستي نجاح كبير.تصريحات وزير التعليم السعودي والبيان الختامي لاجتماع التعليم الدولي
وتجدر الإشارة إلى الاجتماع الذي تم بين الوزير وقيادات وزارة التعليم السعودية، والذي ناقش كيفية الارتفاع بجودة العملية التعليمية، ومواكبة أحدث النظم التعليمية الحديثة، هذا وقد ترأس الوزير مؤتمر منظمة اليونيسكو الإقليمي، والذي ضم العديد من وزراء التربية والتعليم بالعديد من الدول العربية والإقليمية، وهدف هذا الاجتماع هو تقييم الوضع الحالي.
ومن الجدير بالذكر صدور الأمر السامي باستمرار العملية التعليمية بكافة ربوع المملكة، والاستمرار في عملية التعليم عن بُعد، وذلك حتى انتهاء العام الدراسي الحالي، ويشمل هذا الأمر الوزاري التعليم ما قبل الجامعي لكافة المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وكذلك التعليم الجامعي، والتدريب التقني سواء الحكومي أو الأهلي، على أن يتم ذلك حسب الشروط الضوابط الصادرة بهذا الشأن، والتي تضع الحفاظ على صحة الطلاب والطالبات أعلى سلم أولويات الوزارة.موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني 1442
|مسلسل
|الحدث
|الموعد بالتقويم الهجري
|الموعد بالتقويم الميلادي
|1
|بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني
|4 جمادي الثانية 1442
|17 يناير 2021
|2
|إجازة عيد الفطر
|17 رمضان 1442
|28 أبريل 2021
|3
|بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر
|6 شوال 1442
|17 مايو 2021
|4
|بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني
|11 شوال 1442
|22 مايو 2021
|5
|بداية إجازة نهاية العام
|22 شوال 1442
|2 يونيو
وتجدر الإشارة أيضا إلى القرارات التي تم اتخاذها بشأن العام الدراسي القادم، فقد تم الانتهاء إلى أن العام الدراسي المُقبل سيتكون من ثلاثة فصول دراسية، وذلك بدلا من النظام الحالي الذي يتضمن فصلين دراسيين، كما تقرر أن تدريب الطلاب والطالبات بالتعليم الجامعي إلزامياً، على أن تستمر فترة التدريب لسته أشهر قبل التخرج، كما تقرر أيضا التوسع في المدارس المشتركة في التعليم الابتدائي.
وبذلك سيتم تحويل العام الدراسي القادم إلى ثلاثة فصول دراسية، كما سيتم التدريب الإلزامي لمدة ستة شهور قبل التخرج من الجامعات، وتسعد بتلقي استفساراتكم وتساؤلاتكم، وسنعمل جاهدين بالرد على كافة التعليقات التي سترد إلينا.
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الوسوم
صرح وزير التعليم بالمملكة السعودية عن موعد الاختبارات للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 1442، فقد صرح الدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم، من خلال قرارات اتخذتها الوزارة تشمل موعد إجراء الامتحانات الخاصة بنهاية العام، والإجراءات التي سيم اتخذها لإتمام الامتحانات في ظل الوضع الراهن، وذلك حسب التوجيهات الملكية الصادرة بهذا الشأن، وتتضمن تلك الإجراءات سعى الوزارة في استمرار عملية التطوير على منصة مدرستي التعليمية الإلكترونية، واستمرار استخدام المنصة بالتوازي مع الحضور بالمدارس بعد انتهاء جائحة كورونا، وذلك بعدما أثبتت منصة مدرستي نجاح كبير.تصريحات وزير التعليم السعودي والبيان الختامي لاجتماع التعليم الدولي
وتجدر الإشارة إلى الاجتماع الذي تم بين الوزير وقيادات وزارة التعليم السعودية، والذي ناقش كيفية الارتفاع بجودة العملية التعليمية، ومواكبة أحدث النظم التعليمية الحديثة، هذا وقد ترأس الوزير مؤتمر منظمة اليونيسكو الإقليمي، والذي ضم العديد من وزراء التربية والتعليم بالعديد من الدول العربية والإقليمية، وهدف هذا الاجتماع هو تقييم الوضع الحالي.
ومن الجدير بالذكر صدور الأمر السامي باستمرار العملية التعليمية بكافة ربوع المملكة، والاستمرار في عملية التعليم عن بُعد، وذلك حتى انتهاء العام الدراسي الحالي، ويشمل هذا الأمر الوزاري التعليم ما قبل الجامعي لكافة المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وكذلك التعليم الجامعي، والتدريب التقني سواء الحكومي أو الأهلي، على أن يتم ذلك حسب الشروط الضوابط الصادرة بهذا الشأن، والتي تضع الحفاظ على صحة الطلاب والطالبات أعلى سلم أولويات الوزارة.موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني 1442
|مسلسل
|الحدث
|الموعد بالتقويم الهجري
|الموعد بالتقويم الميلادي
|1
|بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني
|4 جمادي الثانية 1442
|17 يناير 2021
|2
|إجازة عيد الفطر
|17 رمضان 1442
|28 أبريل 2021
|3
|بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر
|6 شوال 1442
|17 مايو 2021
|4
|بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني
|11 شوال 1442
|22 مايو 2021
|5
|بداية إجازة نهاية العام
|22 شوال 1442
|2 يونيو
وتجدر الإشارة أيضا إلى القرارات التي تم اتخاذها بشأن العام الدراسي القادم، فقد تم الانتهاء إلى أن العام الدراسي المُقبل سيتكون من ثلاثة فصول دراسية، وذلك بدلا من النظام الحالي الذي يتضمن فصلين دراسيين، كما تقرر أن تدريب الطلاب والطالبات بالتعليم الجامعي إلزامياً، على أن تستمر فترة التدريب لسته أشهر قبل التخرج، كما تقرر أيضا التوسع في المدارس المشتركة في التعليم الابتدائي.
وبذلك سيتم تحويل العام الدراسي القادم إلى ثلاثة فصول دراسية، كما سيتم التدريب الإلزامي لمدة ستة شهور قبل التخرج من الجامعات، وتسعد بتلقي استفساراتكم وتساؤلاتكم، وسنعمل جاهدين بالرد على كافة التعليقات التي سترد إلينا.
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