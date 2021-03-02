التسجيل في منصة مدرستي 1442 للتعليم عن بعد وطريقة عمل الواجبات المنزلية

يبحث الكثير من طلاب وطالبات المملكة العربية السعودية عن كيفية التسجيل في منصة مدرستي التعليمية للإستفادة من الخدمات التى تقوم المنصة بتقديمها، وحيث أن منصة مدرستى تعد من أفضل نظم التعليم عن بعد فى المملكة العربية السعودية التى لاقت استحساناً بين الطلاب والمعلمين وبالأخص فى هذه الفترة بسبب فيروس كورونا المستجد الذى أدى انتشاره وإصابة الكثير من الطلاب إلى ان وزارة التربية والتعليم قررت جعل الدراسة منزلية خوفاً على صحة وسلامة الطلاب والطالبات وكان من الصعب بعد هذا القرار جعل الدراسة مستمرة لصعوبة التواصل مع التلميذ والمعلم لذلك فكرت وزارة التربية والتعليم فى كيفية حل هذا الأمر وتوصلت إلى إنشاء منصة تعليمية يمكن للمعلم شرح الدروس بمنتهى التفصيل والتلاميذ يستقبلوا هذا الشرح بدقة ويؤدوا فروضهم المنزلية وأداء الإمتحانات أيضاً لذلك لاقت منصة مدرستى استحساناً كبيراً جداً بين جميع الطلاب، وكما وضحنا لكم في المقال السابق طريقة تسجيل المعلمين في المنصة نكتب لكم في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” طريقة تسجيل الطلاب في المنصة، فإلى نص المقال. التسجيل في منصة مدرستي التسجيل في منصة مدرستي سنوضح لكم كيفية تسجيل الدخول لمنصة مدرستى بمنتهى التفصيل عبر الخطوات التالية: الخطوة الأولى قم بالدخول على موقع منصة مدرستى من الرابط المظلل.

من الرابط المظلل. الخطوة الثانية قم بتسجيل الدخول طلاب وكوادر تعليمية.

الخطوة الثالثة قم بإدخال اسم مستخدم ثم كلمة المرور.

الخطوة الرابعةاضغط على تسجيل الدخول ثم ستجد نفسك أمام المنصة. وزارة التعليم السعودية وزارة التعليم السعودية استطاعت وزارة التعليم السعودية النجاح في مواصلة العام الدراسي الحالى رغم كل لتحديات التي واجهتها من غلق للمدارس منعاً لتفشي فيروس كورونا، وقد أطلقت واعتمدت على منصة مدرستي للتعليم عن بعد ولقد نجحت في ذلك بالإعتماد على أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة. طريقة عمل فطائر بصلصة البلو تشيز بأكثر من وصفة الوسوم

يبحث الكثير من طلاب وطالبات المملكة العربية السعودية عن كيفية التسجيل في منصة مدرستي التعليمية للإستفادة من الخدمات التى تقوم المنصة بتقديمها، وحيث أن منصة مدرستى تعد من أفضل نظم التعليم عن بعد فى المملكة العربية السعودية التى لاقت استحساناً بين الطلاب والمعلمين وبالأخص فى هذه الفترة بسبب فيروس كورونا المستجد الذى أدى انتشاره وإصابة الكثير من الطلاب إلى ان وزارة التربية والتعليم قررت جعل الدراسة منزلية خوفاً على صحة وسلامة الطلاب والطالبات وكان من الصعب بعد هذا القرار جعل الدراسة مستمرة لصعوبة التواصل مع التلميذ والمعلم لذلك فكرت وزارة التربية والتعليم فى كيفية حل هذا الأمر وتوصلت إلى إنشاء منصة تعليمية يمكن للمعلم شرح الدروس بمنتهى التفصيل والتلاميذ يستقبلوا هذا الشرح بدقة ويؤدوا فروضهم المنزلية وأداء الإمتحانات أيضاً لذلك لاقت منصة مدرستى استحساناً كبيراً جداً بين جميع الطلاب، وكما وضحنا لكم في المقال السابق طريقة تسجيل المعلمين في المنصة نكتب لكم في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” طريقة تسجيل الطلاب في المنصة، فإلى نص المقال. التسجيل في منصة مدرستي التسجيل في منصة مدرستي سنوضح لكم كيفية تسجيل الدخول لمنصة مدرستى بمنتهى التفصيل عبر الخطوات التالية: الخطوة الأولى قم بالدخول على موقع منصة مدرستى من الرابط المظلل.

من الرابط المظلل. الخطوة الثانية قم بتسجيل الدخول طلاب وكوادر تعليمية.

الخطوة الثالثة قم بإدخال اسم مستخدم ثم كلمة المرور.

الخطوة الرابعةاضغط على تسجيل الدخول ثم ستجد نفسك أمام المنصة. وزارة التعليم السعودية وزارة التعليم السعودية استطاعت وزارة التعليم السعودية النجاح في مواصلة العام الدراسي الحالى رغم كل لتحديات التي واجهتها من غلق للمدارس منعاً لتفشي فيروس كورونا، وقد أطلقت واعتمدت على منصة مدرستي للتعليم عن بعد ولقد نجحت في ذلك بالإعتماد على أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة. طريقة عمل فطائر بصلصة البلو تشيز بأكثر من وصفة

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