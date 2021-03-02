أخبار اليمن : قوى العدوان تواصل خروقاتها بالحديدة

دوت الخليج -

قوى العدوان تواصل خروقاتها بالحديدة

واصلت قوى العدوان ارتكاب الخروقات بمحافظة الحديدة، وشن الطيران 23 غارة على محافظة مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية. قوى العدوان تواصل خروقاتها بالحديدةواصلت قوى العدوان ارتكاب الخروقات بمحافظة الحديدة، وشن الطيران 23 غارة على محافظة مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 158 خرقاً بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس وقرب شارع الـ50 والدريهمي والفازة، و38 خرقاً بقصف مدفعي و95 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة . وتضمنت الخروقات غارة لطائرة تجسسية على التحيتا وتحليق 13 طائرة تجسسية في أجواء المدينة وكيلو16 وحيس والمنظر والتحيتا والدريهمي والفازة. وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن في محافظة مأرب 14 غارة على مديرية صرواح، وأربع غارات على مديرية مدغل، واستهدف بخمس غارات مديريتي جبل مراد والجوبة.



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