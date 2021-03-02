أخبار اليمن : عالمياً.. إصابات كورونا تقترب من 115 مليون حالة

عالمياً.. إصابات كورونا تقترب من 115 مليون حالةكشفت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الثلاثاء، أن حصيلة المصابين الإجمالية تجاوزت 114 مليون و995 ألف إصابة، تعافى منها 90 مليونا وأكثر من 721 ألف مريض، فيما تجاوز عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس 2 مليون و550 ألف وفاة.

وبحسب الإحصاءات المعلنة، سجلت دول العالم الإثنين، تراجعاً طفيفاً في عدد الإصابات الجديدة المكتشفة، وزيادة ضئيلة في عدد الوفيات، مقارنة بإحصاءات اليوم السابق، إذ سجلت 290 ألف و225 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 6,609 حالات وفاة.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 219 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، ولا تزال أمريكا تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات إجمالي.

واعتبرت الإحصاءات أن الدول الخمس الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (527,226 وفاة)، والبرازيل (255,836 وفاة)، والمكسيك (186,152 وفاة)، والهند (157,275 وفاة)، وبريطانيا (122,953 وفاة).

فيما اعتبرت أن الدول الخمس الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (29,314,254 إصابة)، والهند (11,124,527 إصابة)، والبرازيل (10,589,608 إصابات)، وروسيا (4,257,650 إصابة)، وبريطانيا (4,182,009 إصابات).