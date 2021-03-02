البرلمان العربى: ندعم جهود اليمن فى استعادة الشرعية والتصدى لميليشيا الحوثى

جدة - نرمين السيد - التقى عادل بن عبد الرحمن العسومى، رئيس البرلمان العربى، الشيخ سلطان البركانى رئيس مجلس النواب اليمنى، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب البحرينى النائب ممدوح الصالح، والنائب على إسحاقى، والنائب هشام العشيرى، والنائب عمار آل عباس، والنائب زينب عبد الأمير.





وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين البرلمان العربى فى مرحلته الجديدة ومجلس النواب اليمنى، وأكد "العسومى"، حرص البرلمان العربى على الارتقاء بعلاقات التنسيق مع البرلمان اليمنى بما يخدم الشعب اليمنى ويحقق أمنه واستقراره ويحفظ وحدة وسلامة أراضى الجمهورية اليمنية. وأكد رئيس البرلمان العربى، أن البرلمان يولى اهتماماً كبيراً بالقضية اليمنية، باعتبارها قضية محورية، ومجدداً تأكيده على تضامن ودعم البرلمان العربى التام مع الحكومة الشرعية ومجلس النواب الشرعى فى الجمهورية اليمنية، ودعمها فى كل ما تتخذه من إجراءات لاستعادة مؤسسات الدولة الشرعية والتصدى للممارسات والانتهاكات المستمرة لميليشيا الحوثى الإرهابية واستمرارها والتى تتعارض مع المواثيق والأعراف الدولية والقوانين الدولية الإنسانية. من جانبه، أشاد رئيس مجلس النواب اليمنى، بالجهود الكبيرة التى يقوم بها البرلمان العربى ودورها فى تعزيز العمل البرلمانى بين الدول العربية باعتباره أداة للتعبير عن صوت الشعب العربى والدفاع عن قضاياه.

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