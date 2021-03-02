وزيرة خارجية السودان: سعدت برؤية الرئيس السيسى حول العلاقات الثنائية

جدة - نرمين السيد - قالت مريم الصادق المهدى، وزيرة الخارجية السودانية، إنها التقت الرئيس عبدالفتاح السيسى فى لقاء مطول، معربة عن سعادتها بالرؤية التى أدلى بها الرئيس حول أهمية العلاقات المصرية السودانية وضرورة الانتقال من خانة الكلمات إلى الارتفاع بالعلاقات بأن تصل إلى الكفاية والتنمية المشتركة وأن تكون علاقة استراتيجية تناول جميع الجوانب.





وأضافت المهدى، خلال كلمتها فى المؤتمر الصحفى المشترك مع سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، أنهم يستشرفون زيارة الرئيس خلال الأيام المقبلة إلى السودان. وأوضحت أن السودان يعد خلال الفترة المقبلة لمؤتمر باريس، الذى سينعقد فى مايو المقبل ليقدم نفسه لسودان يستشرف علاقات مفتوحة مع العالم.

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