السودان: نتعاون مع مصر لمنع تحويل سد النهضة لمصدر نزاع جديد فى إفريقيا

جدة - نرمين السيد - قالت دكتورة مريم الصادق المهدى وزيرة خارجية السودان، إن بلادها لن تتنازل عن حقوقها وأراضيها على الحدود مع إثيوبيا، مشيرة إلى أن إثيوبيا سبق وأن اعترفت بسيادة السودان على مناطق حدودية.





وتابعت المهدى، بالقول، منفتحون للتعاون مع إثيوبيا ونسعى لأن تكون مناطق الحدود منطقة تعاون مشترك، مضيفة أن موقفنا من النزاع الحدودى مع إثيوبيا واضح وتحكمه اتفاقيات قديمة. وفيما يخص أزمة سد النهضة، قالت وزيرة الخارجية السودانية، نأمل أن تعود إثيوبيا لمفاوضات السد بجدية، كما يجب التوصل لاتفاق قبل القيام بالملء الثانى للسد حيث أن الأمر سيكون له تداعيات خطيرة. كما أكدت تعاون بلادها مع مصر لمنع تحويل سد النهضة لمصدر نزاع جديد فى إفريقيا، قائلة "نسعى لتطوير العلاقات مع مصر سياسيا وشعبيا"، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية.

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