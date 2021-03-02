مريم الصادق: ملء سد النهضة دون اتفاق يهدد 20 مليون سودانى بالموت عطشا

جدة - نرمين السيد - قالت مريم الصادق المهدى، وزيرة الخارجية السودانية، إن ملء سد النهضة بالصورة التى أعلن عنها الجانب الإثيوبى، سيؤدى إلى مخاطر كبيرة تهدد 20 مليون سودانى بالعطش المفضى إلى الموت.





وأضافت المهدى، خلال كلمتها فى المؤتمر الصحفى المشترك مع سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، أن هناك توافق بين مصر والسودان على ضرورة أن يكون هناك إسراع فى تحرك دبلوماسى إفريقى لشرح هذه المخاطر، والاستمرار فى التواصل للعودة إلى مفاضات تنتهى إلى اتفاقات تقوم تحقق المصلحة للجميع. وأوضحت أنه من الضرورى التوصل إلى اتفاق بأطر قانونية واضحة فيما يخص التشغيل والملء، بما يحقق آمال الشعوب، متمنية أن تعود إثيوبيا إلى المفاوضات بصورة جادة.

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