العراق يسجل 4.960 إصابة جديدة و30 وفاة بكورونا

جدة - نرمين السيد - وبحسب الوزارة، تسلم العراق الدفعة الأولى من لقاح شركة سينوفارم الصينية المضاد لمرض كوفيد-19 وتشمل 50 ألف جرعة كمنحة من الصين. وهبطت طائرة نقل عسكرية عراقية تحمل الدفعة الأولى من اللقاح الصينى فى مطار بغداد الدولى فى وقت متأخر من مساء أمس الإثنين.

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