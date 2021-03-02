وزيرة خارجية السودانية: هناك اتفاقية لترسيم الحدود مع إثيوبيا منذ 1902

جدة - نرمين السيد - قالت مريم الصادق المهدى، وزيرة الخارجية السودانية، إن هناك اتفاقية منذ عام 1902 بموجبها تم ترسيم الحدود بين السودان وإثيوبيا، وهناك خرائط على ذلك، ولم يكن هناك مشكلة فى اعتراف إثيوبيا بالحدود وسيادة السودان على هذه الأراضى.





وأضافت المهدى، خلال كلمتها فى المؤتمر الصحفى المشترك مع سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، أن خلال السنوات الماضية دخل عدد من المزارعين الإثيوبيين إلى هذا الأراضى، مؤكدة أن السودان منفتح لجعل هذا المنطقة منطقة للتعاون المشترك. وأشارت إلى أن مسألة الحدود أمر يمكن حله بالطرق الدبلوماسية والقانونية، ولكن الخطر فى التصعيد الإثيوبى الذى سيعقد الأمور.

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