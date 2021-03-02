إيران تحذر من إدانتها فى الوكالة الدولية للطاقة الذرية

ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، حذر المتحدث باسم الحكومة الإيرانية على ربيعى فى مؤتمر صحفى، اليوم الثلاثاء، قائلاً: "الخطوات التى تعاكس توقعاتنا ستكون لها نتائج عكسية على المسارات الدبلوماسية، وقد تغلق سريعًا نوافذ الفرص".
وفى الوقت ذاته، شدد ربيعى على أن إيران "تتوقع من كل الأطراف التصرف بعقلانية وحذر، نحن لا نزال ملتزمين بالدبلوماسية".
وفى مذكرة غير رسمية إلى الدول الأعضاء فى الوكالة، قالت إيران إن القرار قد يدفع الى وضع حد للاتفاق الموقت مع جروسى.
وكانت مصادر دبلوماسية فى العاصمة النمساوية، قالت إن مشروع القرار الأوروبى المدعوم من الولايات المتحدة، سيطرح على التصويت الجمعة المقبل، غير أنه لا يحظى بإجماع الأطراف الأخرى فى الاتفاق النووى، وفى طليعتها روسيا والصين.
وكانت إيران رفضت، الأحد الماضى، اقتراحًا أوروبيًا لعقد اجتماع بمشاركة الولايات المتحدة لبحث سبل إحياء الاتفاق النووى، معتبرة أن الوقت "غير مناسب" فى ظل تأخر إدارة الرئيس الأمريكى الجديد جو بايدن فى رفع العقوبات.
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