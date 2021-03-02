النمسا: سنتعاون مع إسرائيل والدنمارك لإنتاج لقاحات كورونا

جدة - نرمين السيد - قال المستشار النمساوى سباستينان كورتس، اليوم الثلاثاء، إن النمسا لا تريد الاعتماد الكامل على الاتحاد الأوروبى للحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أن بلاده ستعمل على تطوير لقاح ضد السلالات المستقبلية مع الدنمارك وإسرائيل.





واعتبر المستشار النمساوى أن وكالة الأدوية الأوروبية كانت بطيئة فى المواقفة على لقاحات ضد فيروس كورونا، لافتًا إلى وجود مشاكل فى إمدادات اللقاحات وتوصيلها.

وفى تغريدة عبر "تويتر"، كتب كورتس: "سعيد أن أورزولا فون دير لاين أخذت زمام المبادرة مبكرًا للغاية لتوفير اللقاحات فى الاتحاد الأوروبى، ولكن علينا بالفعل الاستعداد لتحورات كورونا المستقبلية الخطيرة".

وأضاف كورتس قبل زيارته إلى إسرائيل، إن "الجائحة ستبقى معنا لفترة طويلة بتحورات مختلفة".

وأكد مستشار النمسا أن بلاده ستتعاون مع الدنمارك وإسرائيل فى الأعوام المقبلة لبحث وإنتاح لقاحات ضد التحورات المحتملة للفيروس فى المستقبل.