احتجاجات فى طرابلس بسبب تردى الأوضاع المعيشية فى لبنان

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوسائل إعلام محلية، قطع المحتجون الطرقات المؤدية الى ساحة عبد الحميد كرامى فى طرابلس، وكذلك الطرق بين طرابلس والعاصمة بيروت، مستخدمين الإطارات المشتعلة، كما طالبوا بـإطلاق سراح الناشطين الموقوفين فى أحداث فبراير الماضى.
وكانت أسعار السلع الاستهلاكية ارتفعت بشكل كبير فى لبنان بعدما بلغ سعر صرف الدولار 9.900 ليرة لبنانية فى السوق السوداء، أمس الإثنين، 9900 ليرة لبنانية، ما أدى إلى تدنى القدرة الشرائية بشكل كبير.
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