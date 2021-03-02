الكويت.. قرار وزاري مرتقب بشأن وضع الوافدين مخالفي الإقامة

كشفت مصادر أمنية بالكويت عن قرار وزاري سيصدر قريبا يقضي بتمديد فترة تعديل وضع المخالفين لمدة شهر.
واعتبارا من اليوم تنتهي مهلة الوافدين مخالفي الإقامة الذين لم يعدّلوا أوضاعهم وتعذّر عليهم مغادرة البلاد بسبب الأوضاع الحالية والظروف المرتبطة بـ «كورونا»، حسبما نقلت صحيفة "الراي" الكويتية.
وأوضحت المصادر للصحيفة أن "المهلة التي ستعطى لا تعفي المخالفين من تسديد الغرامات المتوجبة عليهم، وإنما تسمح لمن انتهت إقاماتهم أو تأشيراتهم من 1 يناير 2020 بتسوية أوضاعهم وفق قانون الإقامة، أو تسديد الغرامات والمغادرة مع عدم منعهم إلى الكويت في المستقبل".
وأنشأت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة مكتبا خاصا بالردود واستقبال الشكاوى مزودا بهاتف رقم (25582555) باعتباره الخط الساخن، بالإضافة إلى أرقام الهواتف النقالة للتواصل (97288200-97288211).
وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية أن هذا الرقم وضع لسهولة التواصل مع الجمهور ورفع مستوى العمل والإنجاز من حيث الاستفسارات وطلبات الحضور واستقبال الشكاوى.
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