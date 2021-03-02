بيان مهم من وزير الصحة السعودي عن حج هذا العام

قال توفيق الربيعة، وزير الصحة السعودي في بيان إن تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد، سيكون شرطا أساسيا للحجاج الراغبين في أداء الشعيرة، حسبما ذكرت صحيفة عكاظ اليومية السعودية.
أضاف الوزير، إنه سيتعين على السلطات إعداد القوى العاملة المناسبة في القطاع الصحي في مكة المكرمة والمدينة المنورة قبل أداء فريضة الحج السنوية.
ووفق ما نقلته عكاظ عن الربيعة، واستنادًا إلى تلك الاستعدادات فإن "لقاح فيروس كورونا سيكون شرطًا أساسيًا لمن يرغب في أداء مناسك الحج".
كما أوعز الدكتور الربيعة بتشكيل لجنة لتوفير لقاحات كوفيد-19 ، للقادمين الذين يريدون تأدية فريضة الحج أو العمرة التي تتم في أوقات أخرى غير موسم الحج.
ونقلت عكاظ عن الوزير قوله إنه لم يتضح بعد حجم أداء فريضة الحج المقرر إجراؤها في يوليو من هذا العام.
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