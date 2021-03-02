وزيرا خارجية إسرائيل والأردن يبحثان مشروعات اقتصادية وسياسية مشتركة

التقى وزير الخارجية الإسرائيلي جابي اشكنازي ، اليوم في الأردن ، بنظيره الأردني أيمن الصفدي وهذا هو الاجتماع الثالث بينهما.

وناقش الوزيران تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والمدني بين البلدين وكذلك مع الفلسطينيين ، مع التركيز على التجارة والاستيراد والتصدير والمياه والسياحة.

ووفقا لصحيفة معاريف ناقش الطرفان التطورات الإقليمية والتعاون في مكافحة جائحة كورونا.

وقال الصفدي ان "المفاوضات بين اسرائيل والفلسطينيين يجب ان تستأنف على اساس حل الدولتين ، خطوط 1967 والقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية.