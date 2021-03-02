بريطانيا وألمانيا تعلنان دعمهما للمرحلة الانتقالية فى ليبيا

أكدت بريطانيا وألمانيا دعمهما للمرحلة الانتقالية في ليبيا، لاستكمال خارطة الطريق والوصول إلى الانتخابات نهاية العام الجاري.

وتلقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من السفير البريطاني لدى طرابلس نيكولاس هوبتون.

وبحسب وكالة العين الإخبارية، قال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، إن الاتصال بحث أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في العديد من الملفات المهمة، من أجل تطوير التنسيق والتواصل بين البلدين.

كما أكد السفير البريطاني دعم مخرجات حوار جينيف، مشددا على أن المملكة المتحدة ستقدم الدعم الكامل على جميع الأصعدة للمجلس الرئاسي والحكومة من أجل الوصول للاستحقاقات القادمة.

وفي سياق متصل، التقى المنفي ونائباه عبدالله اللافي وموسى الكوني، السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، إن اللقاء الذي جرى في العاصمة طرابلس بحث التعاون المشترك بين البلدين في شتى المجالات.

وأكد المجلس الرئاسي، خلال اللقاء، على أهمية دور برلين في حل الأزمة الليبية.

وفِي ختام اللقاء، أكد السفير أوفتشا دعم ألمانيا الكامل لمخرجات حوار جينيف، المنبثقة من رحم مباحثات مؤتمر برلين.