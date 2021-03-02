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عمر شويل - جدة الرابط والخطوات الخاصة بتجديد الرخصة بدولة الكويت 2021 ، لكي تستطيع قيادة سيارة في شوارع دولة الكويت، لابد من استخراج رخصة قيادة، تسمح لك بها وزارة الداخلية، فهي الجهة المسئولة عن رخص القيادة، ولا يمكن استخراج الرخصة إلا بعد اجتياز اختبار المرور، ولكي تستخرج الرخصة لابد لك من القيام بعدة خطوات لتجديد الرخصة.

الرابط والخطوات الخاصة بتجديد الرخصة بدولة الكويت 2021

عندما تكون وافد على دولة الكويت لا بد لك من استخراج رخصة القيادة حتى وإن كنت تملك رخصة من قبل من بلد أخر، فلابد من اجتياز امتحان المرة، وعليك كذلك الانتباه جيدا لموعد تجديد الرخصة، وأن لا تتخطى المدة القانونية للتجديد حتى لا تتعرض للغرامة أو المحاسبة القانونية، ولأهمية تجديد الرخصة للوافدين قامت الحكومية بعدة خطوات لتيسير الأمر فجعلت العديد من خطوات تجديد الرخصة إلكترونيا.

شروط وطريقة تجديد الرخصة للوافدين

هناك شروط على الوافد أن يتأكد منها قبل محاولة تجديد الرخصة وهى:

دفع الرسوم الخاصة بالتجديد.

الرخصة الخاصة بك مدتها انتهت.

جواز السفر والإقامة ساريتان.

الرابط والخطوات الخاصة بتجديد الرخصة بدولة الكويت للوافدين

الدخول على الموقع من هنا .

. لابد من التسجيل وفتاح حساب شخصي.

اختيار خدمات المرور.

اختيار خدمة التجديد.

رفع صورة شخصية لك.

أهمية الموقع الإلكتروني لخدمات المرور بوزارة الداخلية

من خلال موقع وزارة الداخلية الخاص بخدمات المرور تستطيع الاستفادة بالعديد من الخدمات ومنها:

معرفة قيمة المخالفات.

تعديل الرخصة.

معرفة قيمة رسوم الخدمات التي تريدها مثل طلب تجديد الرخصة.

التعرف على المستندات المطلوبة لأي خدمة مرورية.

الغرامة التي عليك تحملها لتأخرك عن موعد تجديد الرخصة.

عقوبة التأخير عن تجديد رخصة القيادة

أصدرت وزارة الداخلية العديد من العقوبات لمن يتأخر عن موعد تجديد الرخصة، فلن يتم تجديد الرخصة إلا بعد دفع الغرامة.تتدرج تلك العقوبات من غرامات مالية تبدأ من 25 دينار كويتي. كما توجد عقوبة لعدم دفع هذه الغرامة وهى عقوبة بالسجن لمدة خمسة عشر يوما.

طريقة استلام الرخصة بعد التجديد

الجدير بالذكر أن كل خطوات تجديد الرخصة تتم عبر موقع وزارة الداخلية، حيث طلب التجديد ودفع الرسوم، وكتابة البيانات.ثم ينظر في الطلب، ويرسل لك الموقع رسالة بموعد استلام الرخصة، وبالمبلغ الذي عليك دفعه، كل ما عليك التوجه لأقرب ماكينة صراف آلي وتودع المبلغ. ثم قم بفتح الموقع مرة أخرى وتأكد من وصول المبلغ الذي قمت بتسديده في حسابك الذي قمت بإنشائه في أول مرة عند استخراج الرخصة. يتم تحديد موعدا لاستلام الرخصة من أقرب وحدة مرور، وبذلك تحاول السلطات تخفيف الأعباء عليك قدر الإمكان.