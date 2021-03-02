رابط دخول منصة مدرستي بخطوات تفصيلية من خلال تطبيق توكلنا

قامت منصة مدرستي التعليمية في المملكة العربية السعودية عن طريق تطبيق توكلنا بتسهيل التواصل بين الأساتذة والطلبة وذلك على مدار اليوم وأيضا أتاحت تواصل الطلبة مع بعضهم البعض وذلك في إطار تطوير نظام الدراسة عن بعد.

وقامت وزارة التربية والتعليم في المملكة بالإعلان عن رابط لتسهيل عملية الدخول على المنصة حتى يمكنهم متابعة دروسهم وذلك على مستوى كل المراحل التعليمية.

الضغط على الرابط الخاص بالمنصة.

ملئ المربع المخصص للإيميلات بإيميل الطالب الشخصي.

يتم كتابة اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بالطالب.

يتم النقر على مربع التسجيل لفتح الحساب.

خطوات الدخول على منصة مدرستي التعليميةخطوات الدخول على منصة مدرستي بتطبيق توكلنا

وقد وفر تطبيق توكلنا في المملكة إمكانية التسجيل على المنصة ومتابعة المناهج الدراسية والتواصل مع الأساتذة بطريقة سهلة عن طريق تطبيق توكلنا ويمكن تحميل ذلك التطبيق على جميع الأجهزة وبذلك يصبح متاح في أي وقت وبأي مكان وإليكم خطوات استخدام تطبيق توكلنا في الدخول على المنصة:

يقوم الطالب بتنزيل التطبيق على الجوال الخاص به.

لاستخدام التطبيق يجب على الطالب أن يقوم بإنشاء حساب خاص به على التطبيق.

بعد إنشاء حساب على التطبيق يكون متاح للطالب استخدام منصة مدرستي التعليمية.

يجب لاستخدام منصة مدرستي عن طريق التطبيق أن يقوم الطالب بالضغط على طلب إرسال كلمة السر التي تتيح له التسجيل.

سوف يقوم التطبيق بإرسال كلمة المرور على الجوال الخاص بالطالب.

يقوم الطالب بملء المربع الخاص بكلمة المرور، ثم يقوم بالنقر على المربع المخصص لتسجيل الدخول.

وبذلك نكون قد وضحنا لحضراتكم جميع الخطوات اللازمة للدخول على منصة مدرستي التعليمية عن طريق استخدام تطبيق توكلنا وذلك في إطار استمرار العملية التعليمية أثناء استمرار انتشار فيروس كورونا.