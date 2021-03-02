التسجيل في مدرسة تعليم القيادة للنساء بالأحساء 1442 وشروط ورسوم رخصة القيادة

التسجيل في مدرسة تعليم القيادة للنساء يعد من اهم الأمور التي تبحث عنها السيدات بالمملكة بعد السماح لهم بقيادة السيارة بعد عدم السماح لا أي امرأة أصدار رخصة قيادة، وقد لقى القرار الملكي ترحيب كبيرا من السيدات على هذا القرار الذي ساهم وساعد كثير من السيدات العاملات بالتحرك بسهولة دون انتظار سيارات الآخرة وكذلك خف الأعباء على المرام المعيلة للأطفالها والذهاب والتنقل بهم كثيرا، وقد فتحت كثيرا من مدارس تعليم القيادة للنساء بعد هذا القرار من أجل حصول السيدات علي رخصة القيادة والتحقت الكثير من السيدات بهذه المدارس لتعليم القيادة ومن ثم الحصول علي الرخصة ويمكن معرفة شروط استخراج رخصة القيادة للنساء 1442 والإجراءات الأوراق المطلوبة لاستخراج الرخصة.

التسجيل في مدرسة تعليم القيادة للنساء بالأحساء 1442

يوجد الكثير من مدار تعليم القيادة بالمملكة ولكن من أهمها هي المدارس التي توجد في منطقة ألأحساء حيث أنها تضم مجموعة كبيرة من أفضل معلمي تعلم قيادة السيارات باستخدام أحدث المركبات التي تتيح للفتيات للقيادة وتعلم بشكل مبسط وسهل واستخراج رخصة لها بعد اجتياز فترة التدريب بنجاح.

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمدرسة المغوار لتعليم قيادة السيارات للنساء. ثم كتابة الاسم ورقم الجوال. يتم أدخال البيانات المطلوبة سيصدر رقم تسجيل خاص بالمستخدمة. سيتم تحديد موعد للتوجه إلى المدرسة وإرساله في رسالة إلى جوال المتقدمة. يتم الذهاب في الموعد المقرر وسداد رسوم التسجيل لاستكمال اجراءات التسجيل للانضمام للمدرسة.

أن يكون سن المتقدمة لايقل عمرها عن 18 عام. أن تكون قد أنهت جميع اختبارات تعلم القيادة ولديها استمارة الامتحان. صورة البطاقة الشخصية وتكون صورة طبق الأصل. صورة من الإقامة صورة وثيقة التأمين الكشف الطبي. صورة من الأحوال المدنية للمواطنة. ملف لحفظ الأوراق وصورة البطاقة الشخصية طبق الأصل.

تبلغ قيمة الرسوم لتعليم القيادة بدورة منتظم 435 ريال سعودي. تبلغ قيمة الرسوم لتعليم القيادة بدورة منتسب 100 ريال سعودي. يتم دفع رسوم تأمين على الرخصة قيمتها 350 ريال سعودي. تسديد مبلغ قدره 100 ريال سعودي مقابل امتحان المستوى.

التسجيل في مدرسة الغوار لتعليم القيادة للنساء بالأحساءشروط استخراج رخصة القيادة للنساءرسوم تعليم القيادة للنساء

والجدير بالذكر أن تعد مدرسة دله من المراكز القوية في الأحساء المتخصصة في تعليم قيادة المركبات للسيدات وأتاحت الفرصة للالتحاق بها من خلال موقعها على الإنترنت وتميزت مدرسة دله أنها من أول المراكز المجهزة بأفضل المركبات والمدربين المؤهلين لتعليم قيادة السيارات بأحدث التقنيات.