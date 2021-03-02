طلب مساعدة من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية ورقم التواصل

طلب مساعدة من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية من الخدمات الفعالة التي وجدت صدى وقبول حسن لدى أغلب المواطنين في دولة الإمارات، والتي يُقدم أمرائها على تقديم مساعدات مالية وعلاجية للمواطنين وأصحاب الهمم، لا سيما الإنسانيات التي يقدمها الشيخ/ خليفة بن زايد، بالإضافة إلى مؤسسة محمد بن راشد الخيرية طلب مساعدة كما أن هناك الكثير من الجمعيات الخيرية تعمل على تقديم المساعدات بشتى أنواعها منها جمعية دبي الخيرية، وقد تمحور دور مؤسسة خليفة بن زايد في تقديم مساعدات علاجية ومالية لأصحاب الهمم وغيرهم، وسوف نتعرف على طريقة تقديم الطلب.

طلب مساعدة من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية

قامت مؤسسة خليفة بن زايد بتدشين موقع إلكتروني، يمكن من خلاله التعرف على آخر الإنجازات التي تقدمها المؤسسة، بالإضافة إلى الخدمات التي يمكن الحصول عليها، وعلى من يرغب في تلقي المساعدة أن يقوم بعمل التالي: تقديم طلب مساعدة علاجية

عند دخولك موقع مؤسسة خليفة بن زايد والدخول إلى طلب المساعدة العلاجية، تستطيع إدخال البيانات والتسجيل، والتعرف على آلية تقديم الطلب، ومن ثم تقديمه للحصول على الدواء، أو الكشف في أحد المستشفيات التابعة إلى المؤسسة بالمجان.

كما أن المؤسسة لها دور ريادي في توفير الأجهزة الطبية إلى جميع المراكز الصحية، بهدف تسهيل رحلة العلاج على المرضى وخصوصًا إن كانوا من ذوي الدخل المحدود.

طلب مساعدة لأصحاب الهمم

ولم تنسى المؤسسة أصحاب الهمم وذوي الإعاقات المختلفة من تقديم الدعم ويد العون لهم، فقد قامت بطرح تبويب من أجل طلب المساعدة لأصحاب الهمم، ويتم من خلالها إدخال كافة البيانات للحصول على المساعدات.

مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية معلومات

ولم تقف المؤسسة عند هذا الدور فقط، بل إنها تعمل على تسهيل رحلات الحج والعمرة، وتقدم رواتب وإعانات شهرية لعدد كبير من المواطنين، وتساهم في دعم التعليم، ودعم الطلاب الراغبين في الحصول على درجات علمية مختلفة، من بينها الدكتوراه.

رقم هاتف مؤسسة خليفة بن زايد الخيرية

كما يمكن التواصل مع مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية من أجل طلب مساعدة للعلاج أو سداد الرسوم الدراسة أو تقديم شكوى وإرسال مقترح من خلال موقع المؤسسة الإلكتروني، أو الاتصال على رقم: 028855555.