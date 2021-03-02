free Link رابط منصة مدرستي التعليمية الشغال والمفعل من وزارة التعليم السعودية للدخول على madrasati office 365

رابط منصة مدرستي التعليمية الشغال والمفعل من وزارة التعليم السعودية فى ظل استمرارية المملكة العربية السعودية على اتباع التعليم عن بعُد فى ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد من أزمات تفشي كوفد 19 والتي لاتزال موجودة على مستوى كافة أنحاء المملكة العربية السعودية، حيث سنتابع و نستعرض مع حضراتكم الان طرق وخطوات الدخول على موقع مدرستي التعليمية بكل سهولة وفقاً للخطوات التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة التعليم السعودية.

رابط منصة مدرستي التعليمية

بإمكان طلاب المملكة العربية السعودية اتباع طرق التعلم عن بعٌد بكل سهولة باستخدام موقع مدرستي التعليمي المزود بأحدث الطرق المتطورة لمساعدة الطلاب على التعلم من منازلهم فى ظل الظروف الجارية بالبلاد من تفشي كوفد 19، حيث لايزال دخول الطلاب على الحصص التعليمية باستخدام موقع مدرستي يومياً وبكل سهولة، حيث يبحث يومياً أعداد كبيرة من الطلاب على اتمام التسجيل على موقع مدرستي التعليمي بكل سهولة على نحو خطوات نتابعها ونستعرضها مع حضراتكم من خلال الفقرة التالية

خطوات تسجيل دخول منصة مدرستي

بامكانكم الان اتمام تسجيل دخول على مدرستي التعليمية فور اتباع الخطوات التالية:-

الدخول على موقع مدرستي التعليمية

اختفاء ايقونة انشاء حساب تابع لمايكروسوفت

إدخال اسم المستخدم

إدخال كلمة السر

ادخال رمز التحقق

النقر على أيقونة تسجيل دخول

وبهذا ستحصل على موقع تعليمي من الف للياء وذلك بالنسبة لطلاب جميع المراحل التعليمية داخل المملكة العربية السعودية، حيث تم تحديد مهلة دراسية للتعلم من خلال مدرستي من خلال مدة تصل مدتها الى7 اسابيع على ان يستنفذ الطلاب منها 3 اسابيع، عليه نستعرض ونتابع مع حضراتكم على رأس الساعة خطوات وطرق التسجيل على المنص