أخبار اليمن : الامانة.. تنفيذ نزول ميداني للرقابة على الأسواق

الامانة.. تنفيذ نزول ميداني للرقابة على الأسواقبدأت وزارة الصناعة والتجارة اليوم نزول ميداني للرقابة على الأسواق وتحقيق الاستقرار التمويني بالأسعار التنافسية، وتطبيق آلية عرض وإشهار أسعار السلع الغذائية الأساسية والمنتجات الاستهلاكية .

يهدف النزول الميداني بأمانة العاصمة والمحافظات من خلال اللجان وفرق العمل التي تم تشكيلها، ضبط المخالفين في الأسعار ونقص وزن رغيف الخبز وتثبيت آلية عرض وإشهار أسعار السلع لجميع السلع المتداولة المحددة أسعارها.

وخلال النزول أكد وكيل وزارة الصناعة لقطاع التجارة الداخلية بسام الغرباني، أن الوزارة لن تتهاون وستتخذ إجراءات صارمة ضد المخالفين والمتلاعبين بالأسعار وقوت المواطنين وفقاً للقانون لحماية المستهلك.

وحث المجالس المحلية ومكاتب الصناعة بالأمانة والمحافظات، على الاستمرار في تنفيذ مهام الرقابة لحماية المستهلك وتطوير آليات العمل ومتابعة حركة الأسواق بشكل يومي لتحقيق الاستقرار التمويني والسلعي وضبط المخالفين للأسعار والمواصفات والأوزان.

وحذر الوكيل الغرباني من استغلال الأوضاع الراهنة، مؤكداً أنه لا يوجد أي مبرر لرفع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية.. داعيا المواطنين إلى الإبلاغ عن المخالفات على الرقم المجاني (١٧٤).

وطمأن وكيل وزارة الصناعة المواطنين بتوفر المخزون الغذائي في الأسواق .. داعيا الجميع إلى عدم التهافت على شراء السلع والمواد الغذائية.

فيما أوضح مدير مكتب الصناعة بأمانة العاصمة صادق صلاح ونائبه محمد سودان، أن نزول اللجان المشكلة لهذا الغرض سيشمل كافة الأسواق لضبط أي ارتفاعات سعرية للمواد الغذائية والأساسية الاستهلاكية والرقابة على مدى الالتزام بأوزان وأسعار الخبز والرقابة على الجودة والصلاحية للبضائع خاصة مع قرب قدوم شهر رمضان.

وأكدا أن المكتب سيتخذ الإجراءات بحق كل من يتلاعب بقوت المواطن سواء من حيث جودة المنتجات والصلاحية والأسعار .

