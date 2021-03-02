العملة اللبنانية.. انهيار جديد أمام الدولار

هوت العملة اللبنانية، الثلاثاء، لتصبح قيمتها عشرة آلاف ليرة مقابل الدولار الواحد، في مستوى غير مسبوق للعملة التي تضررت جراء انهيار مالي تسبب بحالة من الفوضى والاضطرابات.
وأدى الانهيار الذي بلغ مدى لم تشهده لبنان من قبل لفقد العملة اللبنانية نحو 85 بالمئة من قيمتها في بلد يعتمد بشكل كبير على الواردات.
وارتفعت أسعار العديد من السلع الاستهلاكية مثل الحفاضات والحبوب لثلاثة أمثالها.
وفشل الساسة في الاتفاق على خطة إنقاذ منذ اندلاع الأزمة في 2019، إذ توقفت تدفقات الدولار وانتشرت الاحتجاجات في البلاد.
وقال اثنان من المتعاملين في العملة في السوق غير الرسمية التي أضحت المصدر الرئيسي للسيولة بعد أن توقفت البنوك عن صرف دولارات إن سعر الدولار بلغ عشرة آلاف ليرة اليوم.
وقال ثلاثة آخرين إن العملة الأميركية سجلت 9900 ليرة. وهذا يعني أن الحد الأدنى للأجر الشهري في لبنان يوازي نحو 68دولارا.
ولامست العملة مستويات متدنية أخر مرة قرب عشرة آلاف ليرة في صيف 2020 ، مما أشعل احتجاجات استمرت أسابيع قبل انفجار هائل في مرفأ بيروت في أغسطس دمر مناطق واسعة في العاصمة.
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