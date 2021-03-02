الرئيس الأوكرانى يتلقى لقاح فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - ونشر زيلينسكى، صورة خلال تلقيه اللقاح، عبر حسابه على إنستجرام، صحبها بتعليق: "يتم بالفعل تطعيم الأطباء والجيش، أحث الجميع على الانضمام إلى قائمة الانتظار فى العمل، لا تخف شيئًا، وأنا مثالًا شخصيًا".
وكانت أوكرانيا قد سجلت 5 آلاف و336 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالى الإصابات إلى مليون و357 ألفا و470 حالة.
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