الرئيس الأوكرانى يتلقى لقاح فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - ونشر زيلينسكى، صورة خلال تلقيه اللقاح، عبر حسابه على إنستجرام، صحبها بتعليق: "يتم بالفعل تطعيم الأطباء والجيش، أحث الجميع على الانضمام إلى قائمة الانتظار فى العمل، لا تخف شيئًا، وأنا مثالًا شخصيًا".

وكانت أوكرانيا قد سجلت 5 آلاف و336 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالى الإصابات إلى مليون و357 ألفا و470 حالة.