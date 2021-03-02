مقتل 3 إعلاميين برصاص مسلحين شرق أفغانستان

جدة - نرمين السيد - ولم تشر الأنباء إلى هوية الإعلاميين الضحايا، أو هوية قاتليهم حتى الآن. وكانت وزارة الدفاع الأفغانية أعلنت، أمس الإثنين، مقتل ما لا يقل عن 30 شخصًا من عناصر حركة طالبان المتطرفة، من بينهم 16 عنصرًا ينتمون لتنظيم القاعدة الإرهابى.

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