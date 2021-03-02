زعيم المعارضة التركى: أردوغان بدأ برفع الحصانة عن نواب المعارضة لمحاكمتهم

جدة - نرمين السيد - انتقد زعيم المعارضة التركية، كمال كيليتشدار أوغلو، اليوم الثلاثاء، تضييق الرئيس التركى رجب طيب أردوغان على نوب أحزاب المعارضة فى البرلمان، كاشفًا عن إجراءات جديدة فى طريق تصفية المعارضة التركية.





وحسبما نقلت قناة "العربية"، منذ قليل، قال كيليتشدار أوغلو، وهو رئيس حزب الشعوب الجمهورى، إن أردوغان بدأ برفع الحصانة البرلمانية عن نواب المعارضة تمهيدًا لمحاكمتهم. وكانت السلطات التركية ألقت القبض على العشرات من رؤساء البلديات فى تركيا، ممن ينتمون لصفوف المعارضة، إضافة إلى اعتقالهم، فى حملات استهدفت أبناء العرقية الكردية فى تركيا.

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