الكرملين: العقوبات على روسيا لاتحقق أهدافها

قال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم الثلاثاء، إن الكرملين يرى أن سياسة العقوبات ضد روسيا لا تحقق أهدافها في إشارة منه على العقوبات التي بصدد واشنطن فرضها على موسكو.

وأكد بيسكوف للصحفيين - في تصريحات نقلها موقع روسيا اليوم - " لقد حان الوقت أن يفكروا فيما إذا حققت هذه القيود أهدافها هل تعتبر هذه السياسة فعالة وهل تحقق أهدافها؟ الإجابة ستكون واضحة لا تحقق هذه السياسة أهدافها".

وأضاف أنه يجب على من يفرض هذه العقوبات التفكير فيما إذا أثرت هذه العقوبات سلبا على العلاقات بين البلدان وفيما إذا لم تعتبر العقوبات سببا لتدهور هذه العلاقات.