شاورما الفراخ بالتتبيلة السورية بطريقة المحلات الأصلية

نعشق جميعنا تناول الأكلات الجاهزة المشتراة من الخارج، وخاصة الشاورما بأنواعها المختلفة سواء كانت شاورما الدجاج أو شاورما اللحم، وبعد شهرة المحلات السورية الموجودة حالياً في الوطن العربي كله، أصبحنا جميعاً نفضل تناولها من تلك المحلات السورية لأنهم بارعون بشدة ويدققون في تحضيرها، بل ولديهم خلطة سحرية تضيف للشاورما بعض اللمسات التي تجعل مذاقها لذيذ، ومميز.

ومن أكثر الأصناف التي تحظى بإقبال شديد، وأكثر الأصناف طلباً هي شاورما الدجاج الجاهزة المتبلة على الطريقة السورية، والملفوفة في خبز الصاج الرقيق الناعم يهل الأكل، وسوف نتعلم معاً في هذا المقال الذي أرجوا أن يكون هاماً طريقة عمل شاورما الدجاج بالتتبيلة السورية، وطرق تسويتها وتقديمها في عشرة دقائق. مكونات شاورما الدجاج السوري نصف كيلو جرام من صدور الدجاج المخلية والمقطعة شرائح رفيعة.

نصف كوب من اللبن السائل لتتبيل الدجاج به.

ربع كوب من الزيت النباتي الصافي لتسوية الشاورما.

ملعقة كبيرة من توابل الشاورما.

ملعقة صغيرة ملح ناعم.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة ثوم باودر

ملعقة صغيرة بصل باودر.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة شطة.

ملعقة صغيرة كاري.

رشة من السبع بهارات.

مكعب مرقة دجاج.

ثلاثة ملاعق كبيرة خل أبيض.

ليمونة لغسيل الدجاج بها. طريقة تتبيل شاورما الدجاج السوري يغسل الدجاج المقطع إلى شرائح صغيرة بالماء والخل والليمون لضمان نظافته.

يصفى الدجاج من الماء ويوضع في إناء عميق.

يصفى الدجاج من الماء ويوضع في إناء عميق. يسكب اللبن على الدجاج ويقلب جيداً.

يوضع الملح والفلفل الأسود والبابريكا والبهارات ويقلب الخليط جيداً.

يوضع الملح والفلفل الأسود والبابريكا والبهارات ويقلب الخليط جيداً. تضاف الشطة ويضلف البصل والثوم الباودر مع التقليب.

يوضع الدجاج المتبل في الثلاجة ويترك ساعتين على الأقل حتى تتشرب التتبيلة. شروط التسجيل في حافز 1442 | حافز صعوبة البحث عن عمل مكونات شاورما الدجاج السوريطريقة تتبيل شاورما الدجاج السوري الوسوم

نعشق جميعنا تناول الأكلات الجاهزة المشتراة من الخارج، وخاصة الشاورما بأنواعها المختلفة سواء كانت شاورما الدجاج أو شاورما اللحم، وبعد شهرة المحلات السورية الموجودة حالياً في الوطن العربي كله، أصبحنا جميعاً نفضل تناولها من تلك المحلات السورية لأنهم بارعون بشدة ويدققون في تحضيرها، بل ولديهم خلطة سحرية تضيف للشاورما بعض اللمسات التي تجعل مذاقها لذيذ، ومميز.

ومن أكثر الأصناف التي تحظى بإقبال شديد، وأكثر الأصناف طلباً هي شاورما الدجاج الجاهزة المتبلة على الطريقة السورية، والملفوفة في خبز الصاج الرقيق الناعم يهل الأكل، وسوف نتعلم معاً في هذا المقال الذي أرجوا أن يكون هاماً طريقة عمل شاورما الدجاج بالتتبيلة السورية، وطرق تسويتها وتقديمها في عشرة دقائق. مكونات شاورما الدجاج السوري نصف كيلو جرام من صدور الدجاج المخلية والمقطعة شرائح رفيعة.

نصف كوب من اللبن السائل لتتبيل الدجاج به.

ربع كوب من الزيت النباتي الصافي لتسوية الشاورما.

ملعقة كبيرة من توابل الشاورما.

ملعقة صغيرة ملح ناعم.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة ثوم باودر

ملعقة صغيرة بصل باودر.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة شطة.

ملعقة صغيرة كاري.

رشة من السبع بهارات.

مكعب مرقة دجاج.

ثلاثة ملاعق كبيرة خل أبيض.

ليمونة لغسيل الدجاج بها. طريقة تتبيل شاورما الدجاج السوري يغسل الدجاج المقطع إلى شرائح صغيرة بالماء والخل والليمون لضمان نظافته.

يصفى الدجاج من الماء ويوضع في إناء عميق.

يصفى الدجاج من الماء ويوضع في إناء عميق. يسكب اللبن على الدجاج ويقلب جيداً.

يوضع الملح والفلفل الأسود والبابريكا والبهارات ويقلب الخليط جيداً.

يوضع الملح والفلفل الأسود والبابريكا والبهارات ويقلب الخليط جيداً. تضاف الشطة ويضلف البصل والثوم الباودر مع التقليب.

يوضع الدجاج المتبل في الثلاجة ويترك ساعتين على الأقل حتى تتشرب التتبيلة. شروط التسجيل في حافز 1442 | حافز صعوبة البحث عن عمل مكونات شاورما الدجاج السوريطريقة تتبيل شاورما الدجاج السوري

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