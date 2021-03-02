Actic Link رابط دخول منصة مدرستي madrasati office 365 لتسجيل حضور اليوم الثلاثاء 4 مارس 2021

رابط دخول منصة مدرستي التعليمية 1442 حيث أن المملكة العربية السعودية من أول الدول التي اهتمت بأن توفر أي طريقة لتسير العملية التعليمية دون توقف، وحرصت على أن تطبق منظومة التعلم عن بعد بأعلى مستوى دون أن يقابلها أي مشاكل، بعد ما تعاني منه من أزمة فيرس كورونا المستجد، ويستكملون المناهج الدراسية دون أن يحتاجوا لتوقف الدراسة مثلما حدث بالعام الماضي، وقامت بالفعل من أن تفعل منصة مدرستي التعليمية حتى يتم التعليم أون لاين بشكل إلكتروني ، ونحن اليوم سوف نعرض لكم خطوات التسجيل في منصة مدرستي والرابط الخاص بها.

رابط دخول منصة مدرستي التعليمية 1442

حيث أن منصة مدرستي من أهم التطبيقات الإلكترونية التي قامت الوزارة بتفعيلها التي تتوفر لكافة الفصول الدراسية المتنوعة، بداية من المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والمتوسط الثانوي لكافة المناهج الدراسية بطريقة بسيطة وميسرة يستوعبها عقل الطالب، والمنصة لا تتوقف فقط على دخول مواطنين المملكة وكذلك المقيمينن والوفدين بها، حيث أنها يسرت عليهم طرق التعلم عن بعد دون تعقيد، حيث أن الطالب يتمكن من أن يحصل على كل ما يحتاج له من شروحات متنوعة وملخصات للدروس والمناهج الدراسية بعدة طرق يختار منها الطالب ما يناسبها سواء بإثبات حضوره للبث المباشر، أو مشاهدة مقاطع الفيديو، أو إنشاء غرفة يضم بها أكثر من طالب معاً لتفعيل روح المنافسة، ونحن اليوم سوف نعرض لكم كيفية تسجيل الدخول لمنصة درستي برابط واحد مباشر.

في البداية يتم الدخول للموقع الرسمي التي فعلته الوزارة لمنصة مدرستي.

يتم النقر على تسجيل الدخول.

من ثم يتم إضافة اسم الطالب.

بعد ذلك يطلب منك الموقع كلمة المرور.

من ثم يتم النقر على تسجيل الدخول سوف تجد نفسك بداخل المنصة.

خطوات التسجيل في منصة مدرستي

تستمر عوامل بحث جوجل بالتزايد حول التسجيل علي موقع مدرستي التعليمة الذي لايزال مفعل بشكل يومي لخدمة طلاب جميع المراحل التعليمة داخل المملكة في ظل تشغيل الفصول الافتراضية امام الطلاب في ظل اتخاذ جميع التدابير الاحترازية لمنع التجمعات داخل الفصول الدراسية السعودية ليصبح التجمع من خلال البث المباشر المعقود يوميا لطلاب جميع المراحل

علماً على ان الفصول الافتراضية تعمل عبر مدرستي التعليمية وذلك يومياً بدءً من صباح يوم الاحد حتي الخميس وذلك بدءً من السادسة صباحاً بتوقيت المملكة العربية السعودية لطلاب جميع المدن السعودية وذلك لمساعدة هولاء الطلاب على الحصول على فرص التعليم الكترونية عن بعُد فى ظل فترات تفشي كوفيد 19 التي لاتزال موجودة داخل العالم اجمع.