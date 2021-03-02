أفضل بطاقات مصرف الراجحي الائتمانية ومميزات كل بطاقة

تعتبر بطاقات مصرف الراجحي الائتمانية من أفضل البطاقات الذكية في المملكة حيث يُقدم المصرف عدد مميز من البطاقات الائتمانية التي تتناسب مع احتياجات كافة العملاء، توفر باقة بطاقات الراجحي الائتمانية مختلف أنواع الائتمان المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية أيضًا يقدم المصرف للعملاء عند التقديم على بطاقة الراجحي الائتمانية استرداد نقدي يصل لـ 1,000 ريال من قيمة العمليات الشرائية التي تتم خلال تسعين يومًا من تاريخ إصدار البطاقة.

أفضل بطاقات مصرف الراجحي الائتمانية

يُقدم مصرف الراجحي مجموعة كبيرة من البطاقات ذات المزايا الرائعة التي تُلبي حاجة كل العملاء ومنها الآتي:

وهي بطاقة برصيد ائتماني منخفض مقداره 10 دولارات فقط، تمكن حامليها من شحن البطاقة بالعملات المتعددة الدولار الأمريكي والجنيه الإستراليني واليورو والدرهم الإماراتي والريال السعودي، ويتم استخدامها للسحب النقدي من مكائن الصراف الآلي والحصول على السلع والخدمات المباحة شرعًا من نقاط البيع والمتاجر الإلكترونية، ورسوم البطاقة السنوية 125 ريال ورسوم الإصدار الأساسية مجانية، ولابد من فتح حساب جاري في مصرف الراجحي للحصول عليها.

بطاقة الفرسان من مصرف الراجحي

من البطاقات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية برصيد ائتماني منخفض 50 دولار، وتمنح البطاقة لحامليها السحب النقدي والحصول على السلع والخدمات المباحة شرعًا، ويتعهد طالبة البطاقة بفتح حساب جاري في الراجحي، ورسوم إصدار البطاقة 300 ريال، والرسوم السنوية 300 ريال.

بطاقة بلاتنيوم الراجحي

تمنح البطاقة لحامليها السحب النقدي والحصول على السلع والخدمات المباحة شرعًا، يمنح المصرف حامل البطاقة تمويل ” عقد بيع سلع التقسيط ” ويودع حصلية التمويل في حساب خاص بالبطاقة، وهي بطاقة ائتمانية بحد ائتماني مرتفع ومتوافقة مع الضوابط الشرعية وتسمح للعميل بالتمتع بالسداد المرن عبر التقسيط الشهري لمشترياتك، وتعتمد فكرة بطاقة المرابحة بلاتينوم على منح العميل تمويلاً بالطرق المعتادة لدى الراجحي، والمتوافقة مع الضوابط الشرعية، حيث يتم إيداع مبلغ التمويل في حساب البطاقة لاستخدامه بالسحب النقدي وعليات الشراء، وسيكون الربح للتمويل 1% شهريا يحتسبها المصرف عند التقسيط لمستحقات البطاقة، والرسوم السنوية 490 ريال ومن مميزاتها:

إمكانية السحب محليًا ودوليًا حتى 30% من الحد الائتماني.

برنامج مكافأة يتيح للعميل نقطة على كل ريال عند الشراء محليًا ونقطتين عند الشراء دوليًا

وتتيح أيضًا مزايا حصرية مع خدمة kiwi collection أكبر مجموعة فنادق فاخرة بالعالم.

بطاقة الراجحي الرقمية

بطاقة الراجحي الرقمية المقدمة من المصرف بشكل مجاني والتي من خلالها يمكن التسوق عبر الأنترنت بكل أمان، يقوم العميل بالدخول إلى تطبيق الراجحي أونلاين وطلب البطاقة الرقمية ومن مميزاتها الإصدار الفوري والقبول العالمي وأنها صالحة لجميع عملاء المصرف.

بطاقة تسوق الراجحي

بطاقة تسوق الراجحي عبارة عن بطاقة ائتمانية بدون الحاجة للحصول على موافقة ائتمانية أو الارتباط بأي دين، وسواء كنت ترغب بالتسوق أو الشراء عبر الأنترنت أو ترتيبات السفر، فإن بطاقة تسوق الراجحي مناسبة لكل ذلك.

بطاقة سيجنيتشر الراجحي

من البطاقات الأكثر مرونة هي بطاقة ائتمانية بحد ائتماني مرتفع ومتوافقة مع الضوابط الشرعية وتسمح للعميل بالتمتع بالسداد المرن عبر التقسيط الشهري للمشتريات ومن مميزاتها:

برنامج مكافأة يتيح للعميل كسب نقطتين لكل ريال عند الشراء المحلي و ثلاث نقاط للشراء الدولي والاستفادة منها بتحويلها لعدة خيارات من المكافآت.

تتيح خدمة المساعدة الشخصية (الكونسيرج) لحجز الطيران والفنادق والمطاعم واستئجار السيارات وشراء تذاكر الاحتفالات والفعاليات وغير ذلك.

تتيح الدخول إلى أكثر من 1000 صالة انتظار بعدد من المطارات حول العالم من خلال برنامج Lounge Key وخصم %30 على خدمة الاستقبال والمساعدة بأكثر من 500 مطار حول العالم.

التمتع بمرونة السداد بما لا يقل عن 5% من المبلغ المستحق

تمنح مزايا حصرية مع خدمة “KIWI COLLECTION”

تمنح ترقية تلقائية للغرف عند الوصول حسب التوافر.

تمنح إفطار مجاني حسب التوافر

تمنح حاملها قسيمة بقيمة 25 دولار على المأكولات والمشروبات.

برنامج “0%تساهيل” يتيح للعميل تحويل قيمة المشتريات لأقساط شهرية ثابتة بدون رسوم وبنسبة ربح 0% من خلال إحدى المحلات التجارية المشاركة، والسحب النقدي محليًا ودوليًا حتى 30% من الحد الائتماني للبطاقة.

تتيح “Visa Checkout” لتسهيل الدفع الإلكتروني.

بطاقة SELECTIVE الائتمانية

بطاقة ائتمانية بحد أدنى مرتفع ومتوافق مع ضوابط الشرع كما تسمح لك بالتمتع بفترات سداد مرنة بطاقة المرابحة إنفينيت تعتمد على تمويل المرابحة يتم إيداع مبلغ التمويل في حساب البطاقة من أجل استخدامه في المشتريات أو في السحب النقدي بربح 1% للتمويل شهريًا يحسبها المصرف عند تقسيط مستحقات البطاقة، ويمكن بها السحب النقدي دوليا ومحليا وتقدم مكافآت نقطة على كل ريال بجانب المزايا الأخرى المتعددة.