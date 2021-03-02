منصة ميثاق والخدمات التي أطلقتها المؤسسة العامة للتقاعد فى السعودية

منصة ميثاق والخدمات التي أطلقتها المؤسسة العامة للتقاعد والتي تهدف لتقديم الخدمات ورفع الوعي التأميني للمشتركين وإطلاق الخدمات المختلفة للجهات الحكومية و للأفراد والتعامل الرقمي والإلكتروني ورفع بيانات المواطنين. مما أدي الى تزايد محركات البحث وذلك عبر الأنترنت من قبل المواطنين السعوديين حيث أضبح حديث التواصل الاجتماعي مما جعل هذا الخبر من الأخبار الأكثر أهمية خلال الساعات الماضية القليلة. كما أفادت المؤسسة انها تعمل على بناء قاعده بيانات خاصة تسهم في تحسين الأداء وذلك للارتقاء بالنظام الرقمي في كافة مؤسسات المملكة ضمن منظومة الإصلاح والانطلاق2030 من هنا قامت مؤسسة التقاعد العامة بتتشين منصة ميثاق وذلك لرفع البيانات الإلكترونية من اجل تأسيس قاعدة ثابتة لبيانات المواطنين بأحدث الطرق الإلكترونية من خلال هذا المقال عبر موقع ثقفني الإخباري تابعوا معنا كافة التفاصيل.

أهداف المؤسسة العامة للتقاعد لاطلاق منصة ميثاق

قد أفادت المؤسسة العامة للتقاعد الهدف من أطلاق ميثاق هو تحسين جودة بيانات المشترك وحفظ حقوقهم وتقديم الخدمات للمشتركين ببياناتك الوظيفية الموثقة مما يجعلها من اهم المنصات التي تعمل على مصلحة الموظف العام ومن هذه الأهداف:

الدقة المتناهية فى احتساب مدة الخدمة التي عمل بها موظف القطاع العام.

الهدف من أطلاق منصة ميثاق هو تعزيز جودة البيانات للمشتركين.

تهدف فى حصول الموظف العام على المعاش التقاعدي كاملا.

التيسير على أسرة المتقاعد المتوفي في الحصول على المستحقات الشهرية لهم. تمكن الذين أحيلوا علي التقاعد من موظفي الدولة سواء كانوا المدنيين أو العسكريين من صرف المعاشات الشهرية لهم. متاح للمشترك الاطلاع على بيانات الاشتراك من بيانات الوظيفة سواء أن كانت الشخصية أو المالية وتحديثها. متاح للمستخدم تقديم الاعتراض على صحة البيانات والقيام بتحسين جودة البيانات والمقدمة من خلال منصه ميثاق. يتم تسجيل بيانات المتقاعد على القاعدة العامة للبيانات الحكومة. قيام المشترك بعمليه تحديث بيانات التواصل عن طريق إضافة بيانات اخرى مثل رقم الهاتف والبريد الإلكتروني. تتيح ميثاق للمشترك ميزة الاطلاع على كافه البيانات الوظيفية سواء للموظف في القطاع العام أو القطاع الخاص. من خلال متابعة منصة ميثاق يمكن الاعتراض على البيانات المسجلة أو التغيير مما يتيح إمكانية تحديث البيانات بصفة دائما والحصول على كافة المعلومات والبيانات الصحيحة عن العاملين في القطاع العام أو القطاع الخاص بالمملكة.

أولا يقوم المستخدم بالدخول على رابط تسجيل منصة ميثاق.

قم بتسجيل رقم الهوية الوطنية.

قم بتسجيل الرقم السري الخاص بالمستخدم.

قم باختيار خانة تسجيل الدخول.

خدمات منصة ميثاقخطوات التسجيل في منصة ميثاق

قدمنا للساده زوار موقع ثقفني الإخباري كافة التفاصيل الخاصة بأهداف وخدمات وخطوات التسجيل في منصة ميثاق والتي أطلاقتها المؤسسة العامة للتقاعد في السعودية.