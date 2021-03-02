أستقبل تردد قناة طيور الجنة الجديدة 2021 لمتابعة أجمل البرامج للأطفال

ساهمت قناة طيور الجنة في نشر أسس وقواعد أخلاقية وثقافية للأطفال، فتحت قناة طيور للأطفال على النايل سات وعرب سات، ولها تردد عال، حيث تعتبر قناة طيور الجنة تعتبر من أهم قنوات الأطفال العرب لأنها تبث أغاني الأطفال الخاصة بإرسال المعلومات عن طريق الأغاني ومنشئها خالد مقداد.
لها مشاهدين بنسب عالية من جميع الأعمار، وهناك عدة قنوات مرتبطة بالقنوات الرئيسية مثل :طيورالجنة، قناة طيور الجنة في الاردن، قناة طيور الجنة الإنجليزية، وقناة طيور الجنة في تركيا، وهذه القنوات هي في جميع أنحاء العالم، كلاهما حقق نجاحًا كبيرًا.أستقبل تردد قناة طيور الجنة الجديد 2021
تقدم قناة طيور الجنة مجموعة من المتمرسين في الإنشاد الديني وأغاني الأطفال، ويؤدي دور مؤسس القناة خالد المقداد وهو أردني الجنسية لكنه من مواليد الكويت، فلسطيني، ومراد شريف، أحد مطربي الأناشيد الدينية التي تظهر غالبًا على قناة طيور الجنة.تردد قناة طيور الجنة
- اسم القمر : نايل سات .
- تردد القناة : 11393.
- 11315 (v) .
- معدل الترميز : 27500 .
- الاستقطاب : عمودي.
- معامل الخطأ : 3/4.
بعد نجاح قناة طيور الجنة الذي دعمها مؤسسها خالد المقداد، عمل على تطوير القناة، بعد أن نجحت قناة بيبي باللغات العربية والإنجليزية والتركية، سعى مؤسسها لإطلاق قنوات أخرى من قنوات “طيور الجنة” باستخدام جميع اللغات حتى يتمكن كل أطفال العالم من متابعتها والاستفادة منها.
قناة طيور الجنة هي قناة متنوعة تعرض برامج كثيرة تهدف إلى تعليم الأطفال، شهرتها عالمية تعرض جميع الحلقات على اليوتيوب، وتحظى بتقديرات مرتفعة جدا بين المشاهدين من جميع الأعمار، تستهدف الأطفال، لكن عرضها الممتع يجذب الجمهور.
قناة طيور الجنة يمكنها بث مجموعة متنوعة من البرامج، بما في ذلك البرامج الدينية والثقافية وغيرها، بل إنها تحتل المرتبة الأولى أيضًا في التصنيف على اليوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي.
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ساهمت قناة طيور الجنة في نشر أسس وقواعد أخلاقية وثقافية للأطفال، فتحت قناة طيور للأطفال على النايل سات وعرب سات، ولها تردد عال، حيث تعتبر قناة طيور الجنة تعتبر من أهم قنوات الأطفال العرب لأنها تبث أغاني الأطفال الخاصة بإرسال المعلومات عن طريق الأغاني ومنشئها خالد مقداد.
لها مشاهدين بنسب عالية من جميع الأعمار، وهناك عدة قنوات مرتبطة بالقنوات الرئيسية مثل :طيورالجنة، قناة طيور الجنة في الاردن، قناة طيور الجنة الإنجليزية، وقناة طيور الجنة في تركيا، وهذه القنوات هي في جميع أنحاء العالم، كلاهما حقق نجاحًا كبيرًا.أستقبل تردد قناة طيور الجنة الجديد 2021
تقدم قناة طيور الجنة مجموعة من المتمرسين في الإنشاد الديني وأغاني الأطفال، ويؤدي دور مؤسس القناة خالد المقداد وهو أردني الجنسية لكنه من مواليد الكويت، فلسطيني، ومراد شريف، أحد مطربي الأناشيد الدينية التي تظهر غالبًا على قناة طيور الجنة.تردد قناة طيور الجنة
- اسم القمر : نايل سات .
- تردد القناة : 11393.
- 11315 (v) .
- معدل الترميز : 27500 .
- الاستقطاب : عمودي.
- معامل الخطأ : 3/4.
بعد نجاح قناة طيور الجنة الذي دعمها مؤسسها خالد المقداد، عمل على تطوير القناة، بعد أن نجحت قناة بيبي باللغات العربية والإنجليزية والتركية، سعى مؤسسها لإطلاق قنوات أخرى من قنوات “طيور الجنة” باستخدام جميع اللغات حتى يتمكن كل أطفال العالم من متابعتها والاستفادة منها.
قناة طيور الجنة هي قناة متنوعة تعرض برامج كثيرة تهدف إلى تعليم الأطفال، شهرتها عالمية تعرض جميع الحلقات على اليوتيوب، وتحظى بتقديرات مرتفعة جدا بين المشاهدين من جميع الأعمار، تستهدف الأطفال، لكن عرضها الممتع يجذب الجمهور.
قناة طيور الجنة يمكنها بث مجموعة متنوعة من البرامج، بما في ذلك البرامج الدينية والثقافية وغيرها، بل إنها تحتل المرتبة الأولى أيضًا في التصنيف على اليوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي.
- "Free Fire" طريقة تحميل لعبة فري فاير 2021 جواهر لا نهائية اخر اصدار
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