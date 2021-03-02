أخبار اليمن : طيران العدوان يقصف مخيمات للنازحين بمأرب

طيران العدوان يقصف مخيمات للنازحين بمأرب
استهدف طيران العدوان السعودي اليوم مخيمات النازحين بوادي ذنة بمديرية صرواح بمأرب.
وأوضح مصدر محلي أن طيران العدوان شن ست غارات على مخيمات النازحين بوادي ذنه، ما تسبب في أضرار بالمخيمات في الهيال والصوابين الواقعة شمال حوض سد مأرب ونفوق عدد من المواشي والأبقار.
واستنكر المصدر استهداف العدوان لمخيمات النازحين والمدنيين واستمراره في تدمير الأعيان المدنية بحق الشعب اليمني منذ ست سنوات في ظل صمت دولي معيب.
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