مصر تسجل 586 إصابة جديدة بكورونا
كشفت وزارة الصحة المصرية أمس الاثنين انها سجلت 586 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 وفاة وذلك مقابل 595 إصابة و49 وفاة أمس.
وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 183010 حالة من ضمنهم 141347 حالة تم شفاؤها، و10736 حالة وفاة".
كانت مصر قد تسلمت مصر في الآونة الأخيرة 300 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصيني للوقاية من فيروس كورونا حسبما قالت وزارة الصحة، في ثاني دفعة تتسلمها من الشركة بعد الشحنة الأولى التي شملت 50 ألف جرعة في ديسمبر .
وحصلت مصر كذلك على 50 ألف جرعة من لقاح شركة أسترازينيكا في أوائل فبراير في إطار برنامجها لتطعيم العاملين في قطاع الصحة.
(وكالات)
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