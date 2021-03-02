الداخلية العراقية: اعتقال 4 دواعش وإبطال مفعول 10 صواريخ

جدة - نرمين السيد - وفى بيان لها، اليوم، قالت الداخلية العراقية، إن شرطة نينوى فى شمال العراق، تمكنت من إلقاء القبض على الداعشى المكنى بـ"أبو أسامة"، والذى كان يعمل فيما يسمى "ديوان التصنيع" خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل، إضافة إلى ثلاثة آخرين.

وفى سياق متصل، أعلنت مديرية مكافحة المتفجرات بوزارة الداخلية العراقية، إبطال مفعول 10 صواريخ محلية الصنع فى محافظة الأنبار غرب البلاد، لافتة إلى أن "هذه الصواريخ من مخلفات عصابات داعش الإرهابية".

وكانت القوات العراقية أطلقت عملية أمنية واسعة، أول أمس الأحد، لملاحقة فلول "داعش" الإرهابى، شمال شرق ديالى.