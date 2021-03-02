جدة - نرمين السيد - وفى بيان لها، اليوم، قالت الداخلية العراقية، إن شرطة نينوى فى شمال العراق، تمكنت من إلقاء القبض على الداعشى المكنى بـ"أبو أسامة"، والذى كان يعمل فيما يسمى "ديوان التصنيع" خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل، إضافة إلى ثلاثة آخرين.
وفى سياق متصل، أعلنت مديرية مكافحة المتفجرات بوزارة الداخلية العراقية، إبطال مفعول 10 صواريخ محلية الصنع فى محافظة الأنبار غرب البلاد، لافتة إلى أن "هذه الصواريخ من مخلفات عصابات داعش الإرهابية".
وكانت القوات العراقية أطلقت عملية أمنية واسعة، أول أمس الأحد، لملاحقة فلول "داعش" الإرهابى، شمال شرق ديالى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الداخلية العراقية: اعتقال 4 دواعش وإبطال مفعول 10 صواريخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.