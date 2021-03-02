جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان لوزارة الداخلية التونسية، بحسب "وكالة الأنباء السعودية"، أن الإرهابى صدر بحقه حكمًا غيابيًا بالسجن، مشيرًا إلى أنه تم الاحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى شأنه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السلطات التونسية تعلن القبض على عنصر إرهابى شمال البلاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.