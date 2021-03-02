البعثة الأممية فى ليبيا: لا نعلم بتقرير لجنة الخبراء حول رشاوى منتدى الحوار

جدة - نرمين السيد - قالت البعثة الأممية إلى ليبيا، اليوم الثلاثاء، إن تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة حول ليبيا، الذى ذكر رشاوى فى منتدى الحوار لا يدخل بعملها،مؤكدة أنها لم تحصل على تقرير لجنة الخبراء حول وجود تلك الرشاوى، حسبما نقلت قناة "العربية" منذ قليل.





وأوضحت البعثة الأممية إلى ليبيا، أن لجنة الخبراء حول ليبيا التابعة للأمم المتحدة هى كيان منفصل عن البعثة الأممية. كما شددت البعثة الأممية إلى ليبيا، على ضرورة عقد جلسة البرلمان لمنح الثقة للحكومة فى موعدها.

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